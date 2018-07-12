Лідером з працевлаштування українців є Польща.
Дивися повний текст Робота за кордоном: де чекають на українців у цьому сезоні (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 15 лип, 2018 07:48
Робота за кордоном: де чекають на українців у цьому...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Робота за кордоном: де чекають на українців у цьому сезоні (інфографіка).
Додано: Нед 15 лип, 2018 07:48
а я подсобником за 25 000 грн работаю в Рыбнике. Маловато оказывается платят. Но хоть работа не тяжелая
|