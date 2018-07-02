RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні зростають продажі
електромобілів - Nissan у...

В Україні зростають продажі електромобілів - Nissan у...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 11:07

В Україні зростають продажі електромобілів - Nissan у...

Пропонуємо до обговорення:
Всього за шість місяців український парк електромобілів поповнився на 1915 авто.

Дивися повний текст В Україні зростають продажі електромобілів - Nissan у лідерах.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83188
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 11:07

Есть отличная картинка стоимости светодиодных ламп от года и их количества. С электромобилями будет то же самое.

Зображення
AlifeSoft
 
Повідомлень: 1726
З нами з: 30.10.08
Подякував: 156 раз.
Подякували: 263 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 11:49

Прекрасна новина. Ніссан Ліф, попри їх моральну застарілість і порівняно невеликий пробіг на одному заряді, мають фундаментальну перевагу - вони дешеві (в районі 10 тисяч доларів за 3-річну машину - це дуже непогано), а 100 км пробігу на них коштує в районі 25 гривень - дешевше, ніж їздити на громадському транспорті. Для мешканців невеликих міст це ідеальна машина.
Sharpe
 
Повідомлень: 203
З нами з: 10.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Став відомий найпопулярніший вид бізнесу в Україні 1, 2
R2 » Суб 14 лип, 2018 14:44
17 593
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 лип, 2018 11:42
AlifeSoft
PSA Peugeot Citroen в першому півріччі збільшила продажі...
R2 » Суб 14 лип, 2018 22:33
1 43
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 лип, 2018 22:33
nalim
В Україні придумали "покарання" для артистів, які... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Пон 02 лип, 2018 10:03
48 4818
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 лип, 2018 20:48
Егор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.