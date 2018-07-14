Всього за шість місяців український парк електромобілів поповнився на 1915 авто.
Дивися повний текст В Україні зростають продажі електромобілів - Nissan у лідерах.
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Додано: Нед 15 лип, 2018 11:07
В Україні зростають продажі електромобілів - Nissan у...
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Дивися повний текст В Україні зростають продажі електромобілів - Nissan у лідерах.
Додано: Нед 15 лип, 2018 11:07
Додано: Нед 15 лип, 2018 11:49
Прекрасна новина. Ніссан Ліф, попри їх моральну застарілість і порівняно невеликий пробіг на одному заряді, мають фундаментальну перевагу - вони дешеві (в районі 10 тисяч доларів за 3-річну машину - це дуже непогано), а 100 км пробігу на них коштує в районі 25 гривень - дешевше, ніж їздити на громадському транспорті. Для мешканців невеликих міст це ідеальна машина.
Додано: Нед 15 лип, 2018 12:27
Sharpe
Как много
где часто проблема найти работу даже за минимальную зарплату, могут выложить
?
Додано: Нед 15 лип, 2018 13:37
3-річний Ліф коштує 15 тис. мінімум. По друге, у 25 грн. на 100 км. пробігу не врахована вартість амортизації авто і вартість ТО, заміни гуми. А у невеликих містах дуже популярні велосипеди.
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