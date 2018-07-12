За останні два роки в країні було збудовано більше 3 тис. км доріг.
Дивися повний текст Україна цього року має збудувати близько 4 тис. км доріг - Омелян.
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Додано: Нед 15 лип, 2018 11:52
Україна цього року має збудувати близько 4 тис. км доріг...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна цього року має збудувати близько 4 тис. км доріг - Омелян.
Додано: Нед 15 лип, 2018 11:52
Построит или все таки отремонтирует уже построенные ранее? Или для емели-омеляна это одно и то же?
Додано: Нед 15 лип, 2018 12:46
так як від тих доріг нічого не лишилося, то можна вважати, що їх будують заново. При тому місцями розширюють, як на трасі Львів - Тернопіль-Хмельницький-Вінниця-Умань
Додано: Нед 15 лип, 2018 20:36
Re: Україна цього року має збудувати близько 4 тис. км доріг
Пустозвон.
Додано: Нед 15 лип, 2018 20:38
хотелось бы для начала посмотреть на 2000 км дорог которые якобы "построили" в прошлом году...
Додано: Пон 16 лип, 2018 05:08
Какие 4 тысячи км новых дорог в этом году?
Министр что опять кокса перенюхал?
Дай бог нормальным ямочным ремонтом столько бы сделали, и то уже хоть что-то.
Только вот судя по предыдущему году ,опять половина из "отремонтированного" будет исключительно на бумаге.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 08:31
Re: цього року
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