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Україна цього року має збудувати
близько 4 тис. км доріг...

Україна цього року має збудувати близько 4 тис. км доріг...
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  #12>
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 11:52

Україна цього року має збудувати близько 4 тис. км доріг...

Пропонуємо до обговорення:
За останні два роки в країні було збудовано більше 3 тис. км доріг.

Дивися повний текст Україна цього року має збудувати близько 4 тис. км доріг - Омелян.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 11:52

Построит или все таки отремонтирует уже построенные ранее? Или для емели-омеляна это одно и то же?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 12:46

так як від тих доріг нічого не лишилося, то можна вважати, що їх будують заново. При тому місцями розширюють, як на трасі Львів - Тернопіль-Хмельницький-Вінниця-Умань
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 20:36

Re: Україна цього року має збудувати близько 4 тис. км доріг

Пустозвон.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 20:38

хотелось бы для начала посмотреть на 2000 км дорог которые якобы "построили" в прошлом году...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 05:08

Какие 4 тысячи км новых дорог в этом году?
Министр что опять кокса перенюхал?

Дай бог нормальным ямочным ремонтом столько бы сделали, и то уже хоть что-то.
Только вот судя по предыдущему году ,опять половина из "отремонтированного" будет исключительно на бумаге.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 08:31

Re: цього року

  Тракторист написав:для начала посмотреть на 2000 км дорог которые якобы "построили" в прошлом году

Так уже построили 2000 км в этом году. или на второе полугодие оставили все 4000?..
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 10:11

Кривой Рог-Николаев .... направление есть - дороги нет!!!
сова
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 10:56

Shram Хочу спросить,а как понять нормальный ямочный ремонт, если у нас весной что-то там всыпали в ямы и ногой притоптали,а в начале лета эти же ямы в два раза больше,это считается "нормальным ямочным ремонтом"?
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 11:07

  vovodabravis написав:Shram Хочу спросить,а как понять нормальный ямочный ремонт, если у нас весной что-то там всыпали в ямы и ногой притоптали,а в начале лета эти же ямы в два раза больше,это считается "нормальным ямочным ремонтом"?

Речь идёт о дорогах, которые строятся через прозорро, это как минимум речь о дорогах гос значения и областных, финансируемые держ бюджетом и дор фондом. Районные дороги, которые еще часто "ремонитруются" описанным тобой сопсобом - не подпадают вообще под то, про что говорит Омелян. Пока люди в районах живут в телевизоре и в бутылке, и плюют на то, что они граждане, и не пробуют даже себя уважать, не говоря об Украине - коррупция и воровство у них ни куда не денется.
locustsucol
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