Україна цього року має збудувати близько 4 тис. км доріг...

Додано: Пон 16 лип, 2018 05:08

Какие 4 тысячи км новых дорог в этом году?

Министр что опять кокса перенюхал?



Дай бог нормальным ямочным ремонтом столько бы сделали, и то уже хоть что-то.

Только вот судя по предыдущему году ,опять половина из "отремонтированного" будет исключительно на бумаге.