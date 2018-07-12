Україна цього року має збудувати близько 4 тис. км доріг...

"Нормальный ямочный" - это когда определяются границы повреждений, выявляются имеющиеся дефекты,с помощью дорожной фрезы снимается слой ущербного асфальта, ямы "оквадрачиваются", из неё вычищается-выдувается весь песок/камни /мусор, края и дно заливают битумом, кладут асфальт, и проходят по нему катком.
Это ямочный ремонт. Но нормальный.
А то что вы описали - это не ремонт. Это вредительство, попил бабла и имитация деятельности. И к сожалению такого вредительства у нас на порядке больше чем нормального ямочного ремонта дороги.