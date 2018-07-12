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Україна цього року має збудувати
близько 4 тис. км доріг...

Україна цього року має збудувати близько 4 тис. км доріг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 11:10

  vovodabravis написав:Shram Хочу спросить,а как понять нормальный ямочный ремонт, если у нас весной что-то там всыпали в ямы и ногой притоптали,а в начале лета эти же ямы в два раза больше,это считается "нормальным ямочным ремонтом"?


"Нормальный ямочный" - это когда определяются границы повреждений, выявляются имеющиеся дефекты,с помощью дорожной фрезы снимается слой ущербного асфальта, ямы "оквадрачиваются", из неё вычищается-выдувается весь песок/камни /мусор, края и дно заливают битумом, кладут асфальт, и проходят по нему катком.
Это ямочный ремонт. Но нормальный.

А то что вы описали - это не ремонт. Это вредительство, попил бабла и имитация деятельности. И к сожалению такого вредительства у нас на порядке больше чем нормального ямочного ремонта дороги.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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