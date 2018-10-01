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Україна цього року має збудувати
близько 4 тис. км доріг...

Україна цього року має збудувати близько 4 тис. км доріг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 11:10

  vovodabravis написав:Shram Хочу спросить,а как понять нормальный ямочный ремонт, если у нас весной что-то там всыпали в ямы и ногой притоптали,а в начале лета эти же ямы в два раза больше,это считается "нормальным ямочным ремонтом"?


"Нормальный ямочный" - это когда определяются границы повреждений, выявляются имеющиеся дефекты,с помощью дорожной фрезы снимается слой ущербного асфальта, ямы "оквадрачиваются", из неё вычищается-выдувается весь песок/камни /мусор, края и дно заливают битумом, кладут асфальт, и проходят по нему катком.
Это ямочный ремонт. Но нормальный.

А то что вы описали - это не ремонт. Это вредительство, попил бабла и имитация деятельности. И к сожалению такого вредительства у нас на порядке больше чем нормального ямочного ремонта дороги.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 12:05

locustsucol сейчас через прозоро любая сделка свыше 50 000 идет, не зная броду ,не лізь в воду.
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:12

  сова написав:Кривой Рог-Николаев .... направление есть - дороги нет!!!

юг Украины в самом ужастном состоянии. в этом году пришлось в южном направлении проехать пару тысяч километров - самое плачевное состояние с дорогами в Николаевской, Херсонской и Запорожских областях...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:42

  p_a_l написав:Пустозвон.

Вы, уважаемый, просто образец самокритичности:
http://uprom.info/category/spec-news/vi ... -shlyahiv/

Для тех, кто не умеет читать там есть картинки.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:17

Дорог: Кривой Рог-Кировоград, Кривой Рог-Днепропетровск нет. Просто ужас
zolotarovaleksandr
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 07:09

  zolotarovaleksandr написав:Дорог: Кривой Рог-Кировоград, Кривой Рог-Днепропетровск нет. Просто ужас


Южнее Днепропетровска вообще ни одной нормальной дороги. Херсон, Николаев, Запорожье, Кривой Рог, Мариуполь - только направления.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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