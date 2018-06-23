За даними IIF, основна частина світового боргу -$178,3 трлн - припадає на розвинені економіки
Дивися повний текст Світовий борг збільшився на $8 трлн.
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Додано: Нед 15 лип, 2018 12:30
Світовий борг збільшився на $8 трлн
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Дивися повний текст Світовий борг збільшився на $8 трлн.
Додано: Нед 15 лип, 2018 12:31
Уровень гос. долга больше всего вырос в США, но опять предвзятая информация, о США там ни слова. Как же у них все схвачено. Но сколько веревочке ни виться, а миру уже не под силу их кормить.
Додано: Нед 15 лип, 2018 12:34
"Самыми большими странами-должниками называют Аргентину, Венгрию, Турцию, Польшу и Чили."
Почему откровенная ложь? Гос. долг Польши 55% ВВП, Турции 42, Венгрии 74, Чили 24, Аргентины 53, А США уже 113, при том, что 10 лет назад был 60. Как так?
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