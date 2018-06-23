RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Світовий борг
збільшився на $8 трлн

Світовий борг збільшився на $8 трлн
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 12:30

Світовий борг збільшився на $8 трлн

Пропонуємо до обговорення:
За даними IIF, основна частина світового боргу -$178,3 трлн - припадає на розвинені економіки

Дивися повний текст Світовий борг збільшився на $8 трлн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83189
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 12:31

Уровень гос. долга больше всего вырос в США, но опять предвзятая информация, о США там ни слова. Как же у них все схвачено. Но сколько веревочке ни виться, а миру уже не под силу их кормить.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 19869
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1141 раз.
Подякували: 1890 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 12:34

"Самыми большими странами-должниками называют Аргентину, Венгрию, Турцию, Польшу и Чили."
Почему откровенная ложь? Гос. долг Польши 55% ВВП, Турции 42, Венгрии 74, Чили 24, Аргентины 53, А США уже 113, при том, что 10 лет назад был 60. Как так?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 19869
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1141 раз.
Подякували: 1890 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Світовий банк відзначив стрімке зростання ВВП України 1, 2, 3
R2 » Пон 02 лип, 2018 12:39
21 1713
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 лип, 2018 10:43
Волгарь
Борг Києва за електроенергію підбирається до мільярда...
R2 » П'ят 22 чер, 2018 14:53
2 144
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 чер, 2018 00:56
1007qwert
Експорт бананів збільшився вдвічі
R2 » П'ят 22 чер, 2018 20:26
2 119
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 чер, 2018 20:29
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.