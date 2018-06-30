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Експерти назвали найбільш проблемні смартфони
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 15 лип, 2018 15:27
Пропонуємо до обговорення:
Згідно з даними дослідження, найбільше збоїв спостерігалося у смартфонів Samsung.
Дивися повний текст Експерти назвали найбільш проблемні смартфони
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R2
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Додано: Нед 15 лип, 2018 15:28
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