Згідно з даними дослідження, найбільше збоїв спостерігалося у смартфонів Samsung.
Дивися повний текст Експерти назвали найбільш проблемні смартфони.
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Додано: Нед 15 лип, 2018 15:27
Експерти назвали найбільш проблемні смартфони
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Дивися повний текст Експерти назвали найбільш проблемні смартфони.
Додано: Нед 15 лип, 2018 19:40
Самсунг имеет самую большую долю рынка андроидов, естественно он и чаще всего приходит на ремонт. Удивил бурно растущий Xiaomi - занимая 6-7% рынка продаж, он занимает 14 % места в ремонтных мастерских.
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