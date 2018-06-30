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Експерти назвали найбільш
проблемні смартфони

Експерти назвали найбільш проблемні смартфони
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 15:27

Експерти назвали найбільш проблемні смартфони

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з даними дослідження, найбільше збоїв спостерігалося у смартфонів Samsung.

Дивися повний текст Експерти назвали найбільш проблемні смартфони.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 15:28

Ну бред же!
Xenobius
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 18:47

Когда перестанут писать эксперты? Конкретно кто так считает? Людям интересно имена и фамилии.
grandpri
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 19:40

Самсунг имеет самую большую долю рынка андроидов, естественно он и чаще всего приходит на ремонт. Удивил бурно растущий Xiaomi - занимая 6-7% рынка продаж, он занимает 14 % места в ремонтных мастерских.
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 04:46

Если у статьи подобный заголовок, то очевидно что бред.
adikali
 
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