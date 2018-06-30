Згідно з даними дослідження, найбільше збоїв спостерігалося у смартфонів Samsung.
Дивися повний текст Експерти назвали найбільш проблемні смартфони.
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Додано: Нед 15 лип, 2018 15:27
Експерти назвали найбільш проблемні смартфони
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Дивися повний текст Експерти назвали найбільш проблемні смартфони.
Додано: Нед 15 лип, 2018 18:47
Когда перестанут писать эксперты? Конкретно кто так считает? Людям интересно имена и фамилии.
Додано: Нед 15 лип, 2018 19:40
Самсунг имеет самую большую долю рынка андроидов, естественно он и чаще всего приходит на ремонт. Удивил бурно растущий Xiaomi - занимая 6-7% рынка продаж, он занимает 14 % места в ремонтных мастерских.
Додано: Пон 16 лип, 2018 10:06
Re: Експерти назвали найбільш проблемні смартфони
Как можно писать такую статейку ,зная что в коментах все напишут что автор невежа и написал полный бред? Как будто никто не видит кто , чем пользуется и как кто ремонтируется, можно было бы сделать уловку про программное обеспечение, но опять же ,даже в надежности системы ,самсунг более устойчив к всяким "сбоям" чем многие(не говорю за все) единственное оправдание автора- может у самсунга вышла определенная серия аппаратов,которая "бракована либо не доработана"?тогда не понятно почему не уточнил.
Додано: Пон 16 лип, 2018 11:02
90% того что в мастерских - последствия заказов через алиекспресс и у недомагазинов, которые купили через али екземпляр для китайского рынка. После апдейта и уловок установки "ядра" гугловских тулзовин, часто эти аппараты даже сами по себе становятся "кирпичами" из-за ньюансов китайских блокировок по их законодательству.
С ксяоми глупо економить, лучше брать в офиц салоне, цена и так на ксяоми по соотношению цена/качества - лидерское среди смартфонов.
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