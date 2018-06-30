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Експерти назвали найбільш
проблемні смартфони

Експерти назвали найбільш проблемні смартфони
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 15:27

Експерти назвали найбільш проблемні смартфони

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з даними дослідження, найбільше збоїв спостерігалося у смартфонів Samsung.

Дивися повний текст Експерти назвали найбільш проблемні смартфони.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 15:28

Ну бред же!
Xenobius
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 18:47

Когда перестанут писать эксперты? Конкретно кто так считает? Людям интересно имена и фамилии.
grandpri
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 19:40

Самсунг имеет самую большую долю рынка андроидов, естественно он и чаще всего приходит на ремонт. Удивил бурно растущий Xiaomi - занимая 6-7% рынка продаж, он занимает 14 % места в ремонтных мастерских.
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 04:46

Если у статьи подобный заголовок, то очевидно что бред.
adikali
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 10:06

Re: Експерти назвали найбільш проблемні смартфони

Как можно писать такую статейку ,зная что в коментах все напишут что автор невежа и написал полный бред? Как будто никто не видит кто , чем пользуется и как кто ремонтируется, можно было бы сделать уловку про программное обеспечение, но опять же ,даже в надежности системы ,самсунг более устойчив к всяким "сбоям" чем многие(не говорю за все) единственное оправдание автора- может у самсунга вышла определенная серия аппаратов,которая "бракована либо не доработана"?тогда не понятно почему не уточнил.
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 11:02

  warlamp написав:Самсунг имеет самую большую долю рынка андроидов, естественно он и чаще всего приходит на ремонт. Удивил бурно растущий Xiaomi - занимая 6-7% рынка продаж, он занимает 14 % места в ремонтных мастерских.

90% того что в мастерских - последствия заказов через алиекспресс и у недомагазинов, которые купили через али екземпляр для китайского рынка. После апдейта и уловок установки "ядра" гугловских тулзовин, часто эти аппараты даже сами по себе становятся "кирпичами" из-за ньюансов китайских блокировок по их законодательству.
С ксяоми глупо економить, лучше брать в офиц салоне, цена и так на ксяоми по соотношению цена/качества - лидерское среди смартфонов.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 13:15

4-ре Самсунга 0 проблем, ну повезло мне повезло :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 20:37

  Igorten написав:4-ре Самсунга 0 проблем, ну повезло мне повезло :)

3 самсунга - все проблемные
Galaxy tab 2 10.1, нереально тормознутая хрень, батарея сдохла через год, даже мультики в ютубе не включить, т. к. нет обновлений
Galaxy S3 - компас не работает, батареи хватало на пол дня максимум
Galaxy S6 - в режиме GPS навигации с включённым экраном батарея разряжалась со 100 до 0 за 2 часа, ещё и рассыпался после первого же падения

Сейчас перешёл на Huawei и горя не знаю. И батарея за день ни разу не заканчивалась, и падал раз 8. Ещё и отпечатком и лицом разблокируется моментально, а не по 2-3 секунды с 3й попытки, как в самсунгах
safonovstanislav
 
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