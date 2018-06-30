планшет iPad також часто служив підтвердженням хорошого стану фінансів.
Дивися повний текст iPhone назвали найпопулярнішою ознакою високого достатку.
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Додано: Нед 15 лип, 2018 17:36
iPhone назвали найпопулярнішою ознакою високого достатку
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Дивися повний текст iPhone назвали найпопулярнішою ознакою високого достатку.
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