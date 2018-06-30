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iPhone назвали найпопулярнішою ознакою високого достатку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 15 лип, 2018 17:36
Пропонуємо до обговорення:
планшет iPad також часто служив підтвердженням хорошого стану фінансів.
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R2
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Додано: Нед 15 лип, 2018 17:36
Эксперты явно тоже яблодрочеры
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ra_nadezhda
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