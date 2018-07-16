За п'ять років Україні потрібно повернути кредиторам $33...
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Shram написав:Так вот внешний гос.долг с 2014 по 2018 гг. вырос на 9,5 млрд долларов, внутренний - на 480 млрд гривен. Цифры вполне сопоставимы с тем же Януком. При нем внешний гос.долг вырос на 11 млрд долларов, внутренний - на 180 млрд гривен. При гораздо более высоком ВВП и при меньших процентных ставках по обслуживанию долгов.
Вы хоть врите, да не завирайтесь: коммерческие долги, котрые Янек греб в конце правления, предоставлялись под меньшие проценты, чем кредиты МВФ???
Например, российские три миллиарда баксов(которые Украина отказывается возвращать) предоставлялись по ставке 5% годовых. В 2017 году Украина разместила евробонды на 3 млрд баксов по ставке 7,6% годовых. Что меньше 5 или 7,6 ?
МВФ помимо процентов требует ещё выполнение кучи экономических и политических условий, фактически серьезно урезая суверенитет страны-заёмщика.
И это я ещё не говорю про проведенную реструктуризацию имени Яресько-Порошенко. Эта бомба ещё взорвется в нашем недалёком будущем.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram написав:Цифры вполне сопоставимы с тем же Януком. При нем внешний гос.долг вырос на 11 млрд долларов, внутренний - на 180 млрд гривен. При гораздо более высоком ВВП и при меньших процентных ставках по обслуживанию долгов.
Вы хоть врите, да не завирайтесь: коммерческие долги, котрые Янек греб в конце правления, предоставлялись под меньшие проценты, чем кредиты МВФ???
ОВГЗ в гривнах в 2011-2013 точно были дешевле, чем сейчас (10-15% против 17-18%), валютные ОВГЗ - примерно та же доходность 5%.
Кредиты МВФ существенно дешевле евробондов Украины. Это так.
Только не забывайте "побочные" расходы на кредиты МВФ - список требований, который более, чем наполовину состоит из пунктов, вредящих экономике Украине:
- свободный рынок земли - приватизация госпредприятий - повышение цен на газ для населения.
В нормальной экономике первые 2 пункта являются благом, но только не для Украины, куда западный бизнес боится даже копейку положить из-за цветущего рейдерства и слабого внутреннего рынка. Мы это видим на примере ОПЗ, на который невозможно найти адекватного иностранного инвестора, и очередь стоит лишь из местных барыг, которые даже 50 млн долларов не хотят за него платить.
Повышение же цен для преимущественно бедного населения - отрицательная экономическая инициатива для любой страны, которая ведет к еще большему уменьшению внутреннего рынка и усилению бедности.
Так что представление кредитов МВФ, как дешевого и полезного ресурса слишком уж умозрительно. Список стран, которым сотрудничество с МВФ помогло сильно короче списка тех, кому навредило.
А еще не забывайте, что эти деньги предоставляются лишь в форме SDR и служат одной только цели - пополнению ЗВР, у которых, как известно, есть предел полезной величины (например, стоимость 3-месячного импорта). Далее они могут просто лежать без дела мертвым грузом, а процентик, хоть и небольшой, но капает, и обслуживать его нужно из доходов Бюджета.
А евробонды мы можем привлекать под любые цели, в том числе под цели развития.
В общем, не умничайте только лишь на том основании, что можете сравнить % разных кредитов. Не изучая контекст это вам мало чем поможет, а то и дураком может выставить
Уверяю всех, Украина СМОЖЕТ отдать эти деньги без внешнего финансирования, заняв новые на внутреннем рынке. Просто в бюджете из 910 млрд. доходов заемные средства будут составлять не 300 млрд. с небольшим (как сейчас), а 400 млрд. +. При этом, скорее всего вырастет ставка НБУ, доходность по облигациям и депозитам. Вкладчики опять неплохо заработают, размещая гривны весной/летом, покупая доллары в сентябре и продавая в декабре. История повторяется...
Волгарь написав:Вкладчики опять неплохо заработают, размещая гривны весной/летом, покупая доллары в сентябре и продавая в декабре. История повторяется...
Именно в этом году может не повториться... Посылание нас, вернее шайку керманычей на.. в эротическое путешествие от МВФ, отказ Трампа от гарантий Обамы на 2 лярда..+ выплаты по внешним долгам ..+ драчка за кормушку.... вполне реальный зимний скачок доллара с почти несущественным откатом летом. Понятно всем, что нынешний гражданин многих стран в кресле ответственном, практически не рукопожимаем. Он не нужен на Западе так как там давно поняли что бутафорские реХформы только видимость и способ выжимания денег которые загоняют потом в офшорки.. ни Московитам. Про внутри страны то тут или с матом вспоминают или никак)..Так что все зависит еще от результата выборов. Если тушка останется путем фальсификации у кормушки то привет диктатура шоколада с последующим Майданом-3 и хз чем кончиться.. курс гривны будет точно непредсказуем..
Волгарь написав:Вкладчики опять неплохо заработают, размещая гривны весной/летом, покупая доллары в сентябре и продавая в декабре. История повторяется...
Именно в этом году может не повториться... Посылание нас, вернее шайку керманычей на.. в эротическое путешествие от МВФ, отказ Трампа от гарантий Обамы на 2 лярда..+ выплаты по внешним долгам ..+ драчка за кормушку.... вполне реальный зимний скачок доллара с почти несущественным откатом летом. Понятно всем, что нынешний гражданин многих стран в кресле ответственном, практически не рукопожимаем. Он не нужен на Западе так как там давно поняли что бутафорские реХформы только видимость и способ выжимания денег которые загоняют потом в офшорки.. ни Московитам. Про внутри страны то тут или с матом вспоминают или никак)..Так что все зависит еще от результата выборов. Если тушка останется путем фальсификации у кормушки то привет диктатура шоколада с последующим Майданом-3 и хз чем кончиться.. курс гривны будет точно непредсказуем..
Не волнуйтесь, повторится и в этом, и в следующем. Главное успеть снять деньги с депозита при курсе 26+, заработав свои 5-7%, успеть купить доллары, а в декабре продать по 30+. Просто как апельсин - игра с нулевой суммой как в 11-ом -13-ом...