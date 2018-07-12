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"Бориспіль" посів перше
місце в рейтингу великих...

"Бориспіль" посів перше місце в рейтингу великих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 20:22

"Бориспіль" посів перше місце в рейтингу великих...

Пропонуємо до обговорення:
Рейтинг ACI EUROPE за травень включив 229 аеропортів, що загалом представляють понад 88% європейського пасажиропотоку.

Дивися повний текст \"Бориспіль\" посів перше місце в рейтингу великих аеропортів Європи.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 20:22

при*** че вы чешете?
https://ru.flightaware.com/live/ посмотрите и найдите, где реально куча рейсов и куча пассажиров.
Вы че думаете, народ настолько тупой?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 21:34

Ув. редакция, исправьте заголовок, текст и проверяйте, что вы перепечатываете!

Нет никакого "рейтинга ACI Europe", есть ежемесячный отчет ACI Europe о трафике.

Оригинальное название Traffic Report.

Вот вам ссылка:

https://www.aci-europe.org/component/do ... /5611.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 22:05

Не понятно, в какой номинации первое место. В Дюссельдорфе видел как самолеты в очереди по 3-5 самолетов перед взлетной полосой стоят на вылет. Там и свой транспорт в виде подвесной дороги между стоянками и между терминалами. Видать из Киева рейсов больше.
link654
 
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