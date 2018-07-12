Рейтинг ACI EUROPE за травень включив 229 аеропортів, що загалом представляють понад 88% європейського пасажиропотоку.
Дивися повний текст \"Бориспіль\" посів перше місце в рейтингу великих аеропортів Європи.
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Додано: Нед 15 лип, 2018 20:22
"Бориспіль" посів перше місце в рейтингу великих...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Бориспіль\" посів перше місце в рейтингу великих аеропортів Європи.
Додано: Нед 15 лип, 2018 20:22
при*** че вы чешете?
Вы че думаете, народ настолько тупой?
Додано: Нед 15 лип, 2018 21:34
Ув. редакция, исправьте заголовок, текст и проверяйте, что вы перепечатываете!
Нет никакого "рейтинга ACI Europe", есть ежемесячный отчет ACI Europe о трафике.
Оригинальное название Traffic Report.
Вот вам ссылка:
Додано: Нед 15 лип, 2018 22:05
Не понятно, в какой номинации первое место. В Дюссельдорфе видел как самолеты в очереди по 3-5 самолетов перед взлетной полосой стоят на вылет. Там и свой транспорт в виде подвесной дороги между стоянками и между терминалами. Видать из Киева рейсов больше.
Додано: Нед 15 лип, 2018 23:13
Разве что по количеству вскрытых чемоданов Борисполь смог бы занять первые места
Додано: Пон 16 лип, 2018 02:26
номинация - рост рейсов за год. на 22%
А в общемм... Сабиха Стамбул(31,385,841), Борисполь 10,550,000.
В Хитроу Лондон вообще 75+млн международных только(ну не принято локальные рейсы считать в мире).
в других номинациях, к сожалению, Борисполь проигрывает.
Додано: Пон 16 лип, 2018 09:19
Да в мае был наплыв на пару дней на лигу чемпионов. Вот и манипулируют этим приростом.
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