Роботи зі збирання овочів і ягід багато і в Україні.
Дивися повний текст Українці стали рідше їздити за кордон на сезонну роботу.
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Додано: Нед 15 лип, 2018 20:31
Українці стали рідше їздити за кордон на сезонну роботу
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Дивися повний текст Українці стали рідше їздити за кордон на сезонну роботу.
Додано: Нед 15 лип, 2018 20:31
Как то наблюдал по новостям как жалуются наши работодатели по сбору клубнички, что рук работящих нет. Все за кордоном, все на рабстве за валюту. И плевать они хотели на вашу посадку с хорошими продуктами.
И нефиг пугать заднее место скипидаром.
А лет так через 10 нашим пенсам будут в мозг толкать, что пенсия у них такая галимая и все по вине наших молодых рабов, которые выехали на рабство за границу.
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