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Українці стали рідше їздити
за кордон на сезонну роботу

Українці стали рідше їздити за кордон на сезонну роботу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 20:31

Українці стали рідше їздити за кордон на сезонну роботу

Пропонуємо до обговорення:
Роботи зі збирання овочів і ягід багато і в Україні.

Дивися повний текст Українці стали рідше їздити за кордон на сезонну роботу.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 20:31

Как то наблюдал по новостям как жалуются наши работодатели по сбору клубнички, что рук работящих нет. Все за кордоном, все на рабстве за валюту. И плевать они хотели на вашу посадку с хорошими продуктами.
И нефиг пугать заднее место скипидаром.

А лет так через 10 нашим пенсам будут в мозг толкать, что пенсия у них такая галимая и все по вине наших молодых рабов, которые выехали на рабство за границу.
p_a_l
 
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