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Українські аси показали вищий
пілотаж на авіашоу в...

Українські аси показали вищий пілотаж на авіашоу в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 21:22

Українські аси показали вищий пілотаж на авіашоу в...

Пропонуємо до обговорення:
Один з наймасштабніших авіасалонів проходить у Великобританії на авіабазі Фейфорд.

Дивися повний текст Українські аси показали вищий пілотаж на авіашоу в Британії (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 21:22

Да это невероятное зрелище!
Juna
 
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