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Українські аси показали вищий пілотаж на авіашоу в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 15 лип, 2018 21:22
Пропонуємо до обговорення:
Один з наймасштабніших авіасалонів проходить у Великобританії на авіабазі Фейфорд.
Дивися повний текст Українські аси показали вищий пілотаж на авіашоу в Британії (відео)
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Додано: Нед 15 лип, 2018 21:22
Да это невероятное зрелище!
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