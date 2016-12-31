Один з наймасштабніших авіасалонів проходить у Великобританії на авіабазі Фейфорд.
Дивися повний текст Українські аси показали вищий пілотаж на авіашоу в Британії (відео).
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Додано: Нед 15 лип, 2018 21:22
Українські аси показали вищий пілотаж на авіашоу в...
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Дивися повний текст Українські аси показали вищий пілотаж на авіашоу в Британії (відео).
Додано: Вів 17 лип, 2018 09:19
Re: Українські аси показали вищий пілотаж на авіашоу в...
гхм, гхм.. а хдэ, власнэ, хвигуры найвыщого пилотажу?? Групповой полет и посадка без убийства зрителей, как бывало, приравниваются к высшему пилотажу?
Додано: Вів 17 лип, 2018 09:30
Старі автомобілі димлять чорним димом, через зношеність деталей двигуна - неспалене пальне вилітає у вихлопну трубу. В результаті великий розхід, малий Коефіцієнт Корисної Дії, та надлишкове забруднення повітря.
Якщо двинуни димлять без зношеності, тобто від початку їх експлуатації, то це свідчить про малий ККД та надлишковий розхід. Приміром автомобілі стандарту Euro-1 мають великий рівень викиду неспаленого пального. Натомість Euro-6 є максимально оптимізован на сьогодні.
Причиною чорного димлення на новому двигуні може бути старе пальне, або невідповідне пальне.
Також хмарка чорного диму може появитися від різкого навантаження.
Тож чому так димляться три наші літаки при посадці, без навантаження: найбільш імовірно, через низький стандарт конструкції двинунів. Звичайно цьому є розумне пояснення: іл-76 відповідно 1976 року випуску , тому в цих роках просто не існувало більш сучасних стандартів.
Але для англійців бачити чорний димок це явище рідкісне, і крайнє неприйнятне, освідомлюючи що в їхню екологічно чисту країну привезли старе барахло випущене в СРСР, яке забруднює їхнє повітря.
Вигляд це все має по-воєнному видовищно, проте по технологічності це відставання!
Додано: Вів 17 лип, 2018 09:35
Траекторія посадки першого Су-27 має точку повороту, і точку зносу прямо в толпу людей. Або організатори дали сильного маху, або наші пілоти свавільно порушили маршрут польоту.
Думка неексперта.
Додано: Вів 17 лип, 2018 09:47
На видео - групповой пролет и посадка трех самолетов российского производства.
Без каких либо пилотажных фигур. О высшем пилотаже (тем более современном, вроде кобр) речи и близко нет
Додано: Вів 17 лип, 2018 11:30
несколько некорректное сравнение, но в целом верно. Если приглядеться, то старые реактивные самолеты на форсаже давали красную струю, современные - голубую: это отображает спепень сгорания, КПД, тягу, экономичность и т.д. Украина не производит двигатели к Су-27 и Ил-76, и если в случае с Ил-76 сложно, но можно переоборудовать чем-то Мотор-Сичевским (двигло навесное, невстроенное), то с истребительной авиацией швах - ресурс заканчивается, самолеты на хранение. Пока живут каннибализмусом
Додано: Вів 17 лип, 2018 11:41
Re: Українські аси показали вищий пілотаж на авіашоу в...
Эх, не поняли вы цель нашего руководства, отправивших эти самолеты на авиашоу.
А цель в том, чтобы показать, что в Украине до сих пор используются самолеты российского производства (хотя они еще СССРовские - Су-27 в частях с 1985 года, Ил-76 с 1976 года), иначе -
И если мир заботится об экологии, то он должен подарить Украине "экологично чистые" самолеты, а лучше
Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:59
Re: Українські аси показали вищий пілотаж на авіашоу в...
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