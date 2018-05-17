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Google додала підтримку азбуки
Морзе в клавіатуру Gboard...

Google додала підтримку азбуки Морзе в клавіатуру Gboard...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 02:59

Google додала підтримку азбуки Морзе в клавіатуру Gboard...

Пропонуємо до обговорення:
Gboard дозволяє підключати зовнішні контролери пристрою, щоб людина з обмеженими можливостями могла вільно ним користуватися.

Дивися повний текст Google додала підтримку азбуки Морзе в клавіатуру Gboard для iOS.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 02:59

Так уже б одну сделали кнопку :-)
hodkonem36
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