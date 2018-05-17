Gboard дозволяє підключати зовнішні контролери пристрою, щоб людина з обмеженими можливостями могла вільно ним користуватися.
Дивися повний текст Google додала підтримку азбуки Морзе в клавіатуру Gboard для iOS.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 лип, 2018 02:59
Google додала підтримку азбуки Морзе в клавіатуру Gboard...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Google додала підтримку азбуки Морзе в клавіатуру Gboard для iOS.
Додано: Пон 16 лип, 2018 05:04
Прикольно! Мне, как радисту, будет интересно попробовать. Хотя, за месяц выучить - бред, конечно. "Чудны дела твои, Господи!" (с) - 1838 год!
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
|