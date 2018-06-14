Продаж квитків для космічних туристів планують відкрити вже наступного року.
Дивися повний текст Стала відома вартість квитка у космос на кораблі Blue Origin.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 07:19
Стала відома вартість квитка у космос на кораблі Blue Origin
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стала відома вартість квитка у космос на кораблі Blue Origin.
Додано: Пон 16 лип, 2018 07:19
Так у нас мэр Днепра-космонавт! Серьёзно. Вы не знали?
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