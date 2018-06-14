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Стала відома вартість квитка у
космос на кораблі Blue Origin

Стала відома вартість квитка у космос на кораблі Blue Origin
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 07:19

Стала відома вартість квитка у космос на кораблі Blue Origin

Пропонуємо до обговорення:
Продаж квитків для космічних туристів планують відкрити вже наступного року.

Дивися повний текст Стала відома вартість квитка у космос на кораблі Blue Origin.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 07:19

Так у нас мэр Днепра-космонавт! Серьёзно. Вы не знали?
https://youtu.be/iHfYkhyLDgM
серенький
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