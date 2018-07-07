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Бєлоруснєфть має намір до 2024р. створити розгалужену...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 лип, 2018 08:01
Пропонуємо до обговорення:
На території Мінська до кінця року кількість ЕЗС зросте до 40.
Дивися повний текст Бєлоруснєфть має намір до 2024р. створити розгалужену мережу зарядних станцій для електромобілів
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Додано: Пон 16 лип, 2018 08:01
Пора догонять Украине Беларусь.
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