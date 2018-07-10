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Українцям порадили, як платити
за опалення втричі менше

Українцям порадили, як платити за опалення втричі менше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 08:16

Українцям порадили, як платити за опалення втричі менше

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 22 липня запрацює закон про енергоефективність.

Дивися повний текст Українцям порадили, як платити за опалення втричі менше.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 08:16

т.е. я могу утеплить стены своей квартиры, пригласи аудитора, и мне будут приходить платёжки по 10-15 грн/м2 ? Что то сильно в этом сомневаюсь...
pobytt
 
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Аудиторы раскручивают себе рекламу и не более.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 08:34

Очередной развод. Все и так знают, что дома надо утеплять, а теперь за это еще и деньги заплатить придеться!
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 09:52

Новый налог- Пацан сказал, пацан сделал -"правительству нужно привлекать и другие ресурсы, чтобы обслуживать долги."
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 10:08

сделать имитацию теплоизоляции и дать на лапу аудитору, чтоб он выдал соответствующий сертификат новостройке будет проще и в сотни раз дешевле застройщику, чем реально дополнительно утеплять её.
Roman Tik
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 10:10

  Roman Tik написав:сделать имитацию теплоизоляции и дать на лапу аудитору, чтоб он выдал соответствующий сертификат новостройке будет проще и в сотни раз дешевле застройщику, чем реально дополнительно утеплять её.

Новостройки и без дополнительного утепления имеют нормальную теплоизоляцию, особенно по сравнению со старым фондом
Faceless
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