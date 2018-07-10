В Україні з 22 липня запрацює закон про енергоефективність.
Дивися повний текст Українцям порадили, як платити за опалення втричі менше.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 08:16
Українцям порадили, як платити за опалення втричі менше
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям порадили, як платити за опалення втричі менше.
Додано: Пон 16 лип, 2018 08:16
т.е. я могу утеплить стены своей квартиры, пригласи аудитора, и мне будут приходить платёжки по 10-15 грн/м2 ? Что то сильно в этом сомневаюсь...
Додано: Пон 16 лип, 2018 08:34
Очередной развод. Все и так знают, что дома надо утеплять, а теперь за это еще и деньги заплатить придеться!
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Пон 16 лип, 2018 09:52
Новый налог- Пацан сказал, пацан сделал -"правительству нужно привлекать и другие ресурсы, чтобы обслуживать долги."
Додано: Пон 16 лип, 2018 10:08
сделать имитацию теплоизоляции и дать на лапу аудитору, чтоб он выдал соответствующий сертификат новостройке будет проще и в сотни раз дешевле застройщику, чем реально дополнительно утеплять её.
Додано: Пон 16 лип, 2018 10:10
Новостройки и без дополнительного утепления имеют нормальную теплоизоляцию, особенно по сравнению со старым фондом
Додано: Пон 16 лип, 2018 10:31
Re: Українцям порадили, як платити за опалення втричі менше
Додано: Пон 16 лип, 2018 11:07
Re: Українцям порадили, як платити за опалення втричі менше
Как аудит и последующее утепление поможет в доме с ЦО когда отопление не отключается даже при +20 по две недели, потому как нет распоряжения.
В каком месте сработает защита от дурака?
Black Jack - White Business
Додано: Пон 16 лип, 2018 11:14
Re: Українцям порадили, як платити за опалення втричі менше
очевидно, что необходимо, кроме счётчика, ставить автоматику, которая регулирует подачу теплоносителя в зависимости от температуры на улице.
без регулировок никакой счётчик не эффективен и просто бесполезен.
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