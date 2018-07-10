Pegasmaster Наличие счетчика дает положительный єффект. Появляется возможность узнать реальные теплопотери дома, без энергоаудита.
Со счетчиком, без автоматика, можно секономить 15...20%.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 11:23
Pegasmaster Наличие счетчика дает положительный єффект. Появляется возможность узнать реальные теплопотери дома, без энергоаудита.
Со счетчиком, без автоматика, можно секономить 15...20%.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Пон 16 лип, 2018 11:45
В старом многоквартирном фонде (а это процентов 85 от городского жилья) это сделать можно, но потребует значительных затрат. Прежде всего элеваторный ввод нужно заменить на пластинчатый теплообменник (а можно и на 2 - тогда в домах снова появится централизованное ГВС), а контуры отопления и ГВС оснастить насосами с инверторами (тогда можно менять расход греющей воды в зависимости от наружной температуры и водопотребления ГВС). При желании можно даже организовать диспетчерезацию - на пункте, обслуживающем несколько десятков домов, можно будет получать параметры в каждом подъезде и оперативно устранять неисправности.
Дело за малым....
Додано: Пон 16 лип, 2018 11:46
Re: Українцям порадили, як платити за опалення втричі менше
Додано: Пон 16 лип, 2018 11:57
Поставил себе тепловой счетчик в квартиру этой зимой, имелась такая возможность. Недешево, 9500 грн с документацией и установкой, хороший датский. Экономия примерно 50 процентов на оплате, с середины января до конца марта отбилось за счет экономии уже половина стоимости счетчика.
Вот такая дуриловка на тарифах.
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