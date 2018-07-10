Українцям порадили, як платити за опалення втричі менше

Додано: Пон 16 лип, 2018 12:38

Даже при помощи тепловизора в холодное время можно получить немало полезной инфы откуда больше уходит тепло.

Мы в свое время заткнули самые проблемные зоны и несколько прикрутили подачу (коллективно подписывались и обращались за этим к соответствующим органам, я точно не в курсе к кому, в жек или к поставщику)

Результат получился насктолько ощутимый, что мы решили продолжить и более толково закрыли следующее "слабое место" на общих балконах. Посмотрим как оно будет этой зимой.



Кстати, есть счетчики, которые фиксируют только входящую температуру, а есть те, что выходящую тоже и считают по разнице. Я не знаю какой у нас на доме, но если второй, то есть существенная разница - регулировать "излишнее тепло" возможностями батареи (да хоть "закрылками" если есть или чем-то обшить) или же открытием форточки.