Pegasmaster Наличие счетчика дает положительный єффект. Появляется возможность узнать реальные теплопотери дома, без энергоаудита.
Со счетчиком, без автоматика, можно секономить 15...20%.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 11:23
Pegasmaster Наличие счетчика дает положительный єффект. Появляется возможность узнать реальные теплопотери дома, без энергоаудита.
Со счетчиком, без автоматика, можно секономить 15...20%.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Пон 16 лип, 2018 11:45
В старом многоквартирном фонде (а это процентов 85 от городского жилья) это сделать можно, но потребует значительных затрат. Прежде всего элеваторный ввод нужно заменить на пластинчатый теплообменник (а можно и на 2 - тогда в домах снова появится централизованное ГВС), а контуры отопления и ГВС оснастить насосами с инверторами (тогда можно менять расход греющей воды в зависимости от наружной температуры и водопотребления ГВС). При желании можно даже организовать диспетчерезацию - на пункте, обслуживающем несколько десятков домов, можно будет получать параметры в каждом подъезде и оперативно устранять неисправности.
Дело за малым....
Додано: Пон 16 лип, 2018 11:46
Re: Українцям порадили, як платити за опалення втричі менше
Додано: Пон 16 лип, 2018 11:57
Поставил себе тепловой счетчик в квартиру этой зимой, имелась такая возможность. Недешево, 9500 грн с документацией и установкой, хороший датский. Экономия примерно 50 процентов на оплате, с середины января до конца марта отбилось за счет экономии уже половина стоимости счетчика.
Вот такая дуриловка на тарифах.
Додано: Пон 16 лип, 2018 12:09
Додано: Пон 16 лип, 2018 12:13
Действительно, есть города (и немало), где о нем фактически забыли, но далеко не все. Статистики не встречал, но ГВС есть очень много где. Другое дело что люди сами отказываются от его использования
Додано: Пон 16 лип, 2018 12:38
Re: Українцям порадили, як платити за опалення втричі менше
Даже при помощи тепловизора в холодное время можно получить немало полезной инфы откуда больше уходит тепло.
Мы в свое время заткнули самые проблемные зоны и несколько прикрутили подачу (коллективно подписывались и обращались за этим к соответствующим органам, я точно не в курсе к кому, в жек или к поставщику)
Результат получился насктолько ощутимый, что мы решили продолжить и более толково закрыли следующее "слабое место" на общих балконах. Посмотрим как оно будет этой зимой.
Кстати, есть счетчики, которые фиксируют только входящую температуру, а есть те, что выходящую тоже и считают по разнице. Я не знаю какой у нас на доме, но если второй, то есть существенная разница - регулировать "излишнее тепло" возможностями батареи (да хоть "закрылками" если есть или чем-то обшить) или же открытием форточки.
Додано: Пон 16 лип, 2018 12:46
Насколько я понимаю, Вы счастливый обладатель квартиры в доме с горизонтальной разводкой. Странно, что счетчик не был установлен при строительстве.
В Европу через жony!
Додано: Пон 16 лип, 2018 12:53
Смахивает на армянский. Может быть это счетчик ГВС?
В Европу через жony!
Додано: Пон 16 лип, 2018 13:12
Счетчики - это хорошо. Они позволяют уменьшить расходы на отопление. Проблем в том, КАК УМЕНЬШИТЬ РАСХОДЫ НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, т .е. доставку тепла от ТЭЦ/котельной до дома. На этом пути теряется минимум половина произведенного тепла, и бЕЗ счетчиков его оплачивают потребители, платя за отопление по нормативам. Когда платежи за отопление снижаются, расходы на теплоснабжение остаются прежними - для его модернизации нужны триллионы (буквально). Т.е. в итоге все больше и больше потребляемого топлива остается неоплаченным.
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