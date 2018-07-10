Українцям порадили, як платити за опалення втричі менше
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Волгарь написав:В старом многоквартирном фонде (а это процентов 85 от городского жилья) это сделать можно, но потребует значительных затрат. Прежде всего элеваторный ввод нужно заменить на пластинчатый теплообменник (а можно и на 2 - тогда в домах снова появится централизованное ГВС), а контуры отопления и ГВС оснастить насосами с инверторами (тогда можно менять расход греющей воды в зависимости от наружной температуры и водопотребления ГВС). При желании можно даже организовать диспетчерезацию - на пункте, обслуживающем несколько десятков домов, можно будет получать параметры в каждом подъезде и оперативно устранять неисправности. Дело за малым....
Проще получить разрешение на индивидуальное со всеми вытекающими, или сменить квартиру.
Волгарь написав:тогда в домах снова появится централизованное ГВС
Оно и не пропадало
Зачем обобщать. Оно появлялось в отопительный сезон, но второй год его и в отопительный нет.
По нормативам ЦГВС должно работать 350 дней в году. Хотя, признаться, нет ничего хуже для коммуникаций, чем оно. Именно из-за постоянной подпитки средний срок службы труб, по которым течет вода ГВС - 5-7 лет (слишком высокая коррозионная активность). Кроме того, в спящем режиме (с 23 до 6 утра) огромное количество воды гоняется по сетям впустую (хотя сейчас все активнее применяют бустерные установки с инверторами, позволяющими снизить расход электричества для этого едва ли не на порядок)
БОльшая проблема что огромное количество домов в принципе не могут установить себе квартирные счетчики тепла и соответственно регуляторы из за вертикальной разводки. И несмотря на то что технологические решения проблеммы возможны, никто из властей над этим не чешется , такое впечатление что выгодно впаривать по завышенным тарифам услуги от которых многие не могут отказаться. И сколько не было инициатив снизу - воз и ныне там. Мафия.