Українцям порадили, як платити за опалення втричі менше

Додано: Пон 16 лип, 2018 18:37

Тракторист Абсолютно верно! Простое утепление, без автоматики, не даст ощутимого снижения потребления тепла. Потому-что в системе отопления невозможно уменьшить потребление тепла, без нарушения циркуляции теплоносителя.

А неправильно выполненное утепление даст эффект только на 1...2 года. После этого стены пропитаются влагой, теплопотери увеличатся, пойдет грибок, если панели -начнут медленно разрушаться, запах...

Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!