Тарифи на перевезення пасажирів залізничним транспортом можуть збільшуватися на 25% (+/- 3%) в 2018-2019 роках і на 30% (+/- 3%) - в 2020-2021 роках.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 08:56
"Укрзалізниця" збільшуватиме ціни на проїзд на 25-30%...
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Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" збільшуватиме ціни на проїзд на 25-30% щорічно - ЗМІ.
Додано: Пон 16 лип, 2018 08:56
Для сравнения написали бы, какой процент инфляции планируется в эти годы (правильный ответ - 5%) и рассказали бы, с какого чуда рост цен на лишних 25%
Додано: Пон 16 лип, 2018 10:26
Ключевое слово "могут". Могут увеличиваться, могут уменьшаться. На 25%. На 125% или на 100500%.
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