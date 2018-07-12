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"Укрзалізниця" збільшуватиме
ціни на проїзд на 25-30%...

"Укрзалізниця" збільшуватиме ціни на проїзд на 25-30%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 08:56

"Укрзалізниця" збільшуватиме ціни на проїзд на 25-30%...

Пропонуємо до обговорення:
Тарифи на перевезення пасажирів залізничним транспортом можуть збільшуватися на 25% (+/- 3%) в 2018-2019 роках і на 30% (+/- 3%) - в 2020-2021 роках.

Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" збільшуватиме ціни на проїзд на 25-30% щорічно - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 08:56

Для сравнения написали бы, какой процент инфляции планируется в эти годы (правильный ответ - 5%) и рассказали бы, с какого чуда рост цен на лишних 25%
ЯЧитатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 10:26

Ключевое слово "могут". Могут увеличиваться, могут уменьшаться. На 25%. На 125% или на 100500%.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 11:15

А у нас в стране когда нибудь снижались цены или тарифы???
sena_2008atp
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