Про це в ефірі телеканалу "Київ" заявив мер столиці Віталій Кличко.
Дивися повний текст Кличко розповів, на що витратять доходи від підвищення тарифів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 лип, 2018 09:13
Кличко розповів, на що витратять доходи від підвищення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко розповів, на що витратять доходи від підвищення тарифів.
Додано: Пон 16 лип, 2018 09:22
Так а с метро что, когда на Троещину запустят? Когда и где новые станции откроют, еще одну 4 ветку?
Можно за него и 20 грн платить, но что бы покрытие было всего города, а не отдельно взятых районов.
Додано: Пон 16 лип, 2018 09:39
Re: можно?
Додано: Пон 16 лип, 2018 09:39
Пешком уже вижу ходят )))) И что выиграли непонятно кто так делает ? Так бы зарплаты в 2 раза повышали страна парадоКАС , ну будут бабушки больше ездить молодежь вижу пешкаря пошла ... Кличко победа !
Додано: Пон 16 лип, 2018 09:51
Re: доходи?
Додано: Пон 16 лип, 2018 10:18
Re: Кличко розповів, на що витратять доходи від підвищення..
Пересаживайтесь на велосипеды , население здоровее будет , в общественном транспорте посвободнее ,а у транспортников зарплаты "больше" ,может тогда поймут что к чему.
Зараз переглядають цей форум: vitali_kalinin, vovodabravis і 36 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|