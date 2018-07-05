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Кличко розповів, на що витратять
доходи від підвищення...

Кличко розповів, на що витратять доходи від підвищення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 09:13

Кличко розповів, на що витратять доходи від підвищення...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в ефірі телеканалу "Київ" заявив мер столиці Віталій Кличко.

Дивися повний текст Кличко розповів, на що витратять доходи від підвищення тарифів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 09:14

замкнутый круг. повышают стоимость, потому что повысили минималку
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 09:22

Так а с метро что, когда на Троещину запустят? Когда и где новые станции откроют, еще одну 4 ветку?
Можно за него и 20 грн платить, но что бы покрытие было всего города, а не отдельно взятых районов.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 09:39

Re: можно?

  Rainbow написав:за него и 20 грн платить, но что бы покрытие было всего города, а не отдельно взятых районов.

Нельзя. Из наркомана очередная доза человека не делает.
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 09:39

Пешком уже вижу ходят )))) И что выиграли непонятно кто так делает ? Так бы зарплаты в 2 раза повышали страна парадоКАС , ну будут бабушки больше ездить молодежь вижу пешкаря пошла ... Кличко победа !
macho070707
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 09:51

Re: доходи?

  macho070707 написав:будут бабушки больше ездить молодежь вижу пешкаря пошла ... Кличко

У пенсионеров бесплатный проезд. И раньше муниципальные автобусы-гармошки пустыми ездили (т.к. маршрутки ездят намного чаще), теперь подавно. Просить можно и 20 грн. за проезд.
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 10:18

Re: Кличко розповів, на що витратять доходи від підвищення..

Пересаживайтесь на велосипеды , население здоровее будет , в общественном транспорте посвободнее ,а у транспортников зарплаты "больше" ,может тогда поймут что к чему.
vovodabravis
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