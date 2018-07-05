Кличко розповів, на що витратять доходи від підвищення...

Додано: Пон 16 лип, 2018 12:57

headshaker написав: А давайте посмотрим на цифры.

В Киеве порядка трех миллионов, в день по две поездки, 365 дней в году.

Имеем: 1,800,000,000 дотаций / 2,000,000 / 2 / 365 = 0.82 грн

Какого же черта на 3 - 4 гривны поднимать?

(Ответ: такого же, какого пол-Киева без горячей воды сидит) А давайте посмотрим на цифры.В Киеве порядка трех миллионов, в день по две поездки, 365 дней в году.Имеем: 1,800,000,000 дотаций / 2,000,000 / 2 / 365 = 0.82 грнКакого же черта на 3 - 4 гривны поднимать?(Ответ: такого же, какого пол-Киева без горячей воды сидит)

Ну 1.8 млрд это только дотации. Там же озвучено, что хотят поднять ЗП сотрудникам Киевпастранса. Ну и думаю что оценка ежедневного пассажиропотока трамваев/автобусов/троллейбусов в 2млн сильно завышена.Смотрим за полный 2017 год:Троллейбусы - 167 762 000 проездовТрамваи - 118 439 200 проездовМетро - 498 465 900 проездовАвтобусы отдельно выделить не выйдет, тут они с маршрутками.Возьмем без автобусов. 784 667 100 проездов за год, если дотации поделить только на них, то это 2,29 грн/проезд. Ну пусть киевпастрансовские автобусы перевезли примерно столько же, сколько троллейбусы - тогда дотируется 1,89 грн с каждого проезда.С учетом поднятия метро на 3 грн, остального транспорта на 4 грн, дополнительная выручка при сохранении пассажиропотока и процента льготников будет примерно 1 495 397 700 грн с метро, 1 815 852 800 грн с остального транспорта, итого после вычета 1,8 млрд дотаций останется примерно + 1,5 млрд.На Киевпастрансе работает около 10 000 человек ().Итого за эти деньги можно поднять или ЗП на брутто 12500 грн (это вряд ли), либо поднять ЗП на меньшую сумму и закупить новые автобусы, троллейбусы, трамваи и вагоны.Т.е. в принципе, обосновать такое повышение можно. Но только если ЗП действительно существенно поднимут и закупят технику