RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кличко розповів, на що витратять
доходи від підвищення...

Кличко розповів, на що витратять доходи від підвищення...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 09:13

Кличко розповів, на що витратять доходи від підвищення...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в ефірі телеканалу "Київ" заявив мер столиці Віталій Кличко.

Дивися повний текст Кличко розповів, на що витратять доходи від підвищення тарифів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83207
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 09:14

замкнутый круг. повышают стоимость, потому что повысили минималку
sal
 
Повідомлень: 2767
З нами з: 25.03.16
Подякував: 390 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 09:22

Так а с метро что, когда на Троещину запустят? Когда и где новые станции откроют, еще одну 4 ветку?
Можно за него и 20 грн платить, но что бы покрытие было всего города, а не отдельно взятых районов.
Rainbow
 
Повідомлень: 1762
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 09:39

Пешком уже вижу ходят )))) И что выиграли непонятно кто так делает ? Так бы зарплаты в 2 раза повышали страна парадоКАС , ну будут бабушки больше ездить молодежь вижу пешкаря пошла ... Кличко победа !
macho070707
Аватар користувача
 
Повідомлень: 83
З нами з: 19.06.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 10:18

Re: Кличко розповів, на що витратять доходи від підвищення..

Пересаживайтесь на велосипеды , население здоровее будет , в общественном транспорте посвободнее ,а у транспортников зарплаты "больше" ,может тогда поймут что к чему.
vovodabravis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 212
З нами з: 26.03.18
Подякував: 26 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 10:29

Re: что к чему?

  vovodabravis написав:Пересаживайтесь на велосипеды , население здоровее будет , в общественном транспорте посвободнее ,а у транспортников зарплаты "больше" ,может тогда поймут

Где велосипеды дешевые? ашан-байки-ардисы не предлагать
sal
 
Повідомлень: 2767
З нами з: 25.03.16
Подякував: 390 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 10:43

вот что бывает когда человеку уже не страшно получить по морде
fudo900
Аватар користувача
 
Повідомлень: 32
З нами з: 30.06.15
Подякував: 21 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 12:19

А давайте посмотрим на цифры.
В Киеве порядка трех миллионов, в день по две поездки, 365 дней в году.
Имеем: 1,800,000,000 дотаций / 2,000,000 / 2 / 365 = 0.82 грн
Какого же черта на 3 - 4 гривны поднимать?
(Ответ: такого же, какого пол-Киева без горячей воды сидит)
headshaker
 
Повідомлень: 788
З нами з: 08.05.15
Подякував: 587 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 12:57

  headshaker написав:А давайте посмотрим на цифры.
В Киеве порядка трех миллионов, в день по две поездки, 365 дней в году.
Имеем: 1,800,000,000 дотаций / 2,000,000 / 2 / 365 = 0.82 грн
Какого же черта на 3 - 4 гривны поднимать?
(Ответ: такого же, какого пол-Киева без горячей воды сидит)

Ну 1.8 млрд это только дотации. Там же озвучено, что хотят поднять ЗП сотрудникам Киевпастранса. Ну и думаю что оценка ежедневного пассажиропотока трамваев/автобусов/троллейбусов в 2млн сильно завышена.
http://kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=3222&lang=1
Смотрим за полный 2017 год:
Троллейбусы - 167 762 000 проездов
Трамваи - 118 439 200 проездов
Метро - 498 465 900 проездов
Автобусы отдельно выделить не выйдет, тут они с маршрутками.
Возьмем без автобусов. 784 667 100 проездов за год, если дотации поделить только на них, то это 2,29 грн/проезд. Ну пусть киевпастрансовские автобусы перевезли примерно столько же, сколько троллейбусы - тогда дотируется 1,89 грн с каждого проезда.
С учетом поднятия метро на 3 грн, остального транспорта на 4 грн, дополнительная выручка при сохранении пассажиропотока и процента льготников будет примерно 1 495 397 700 грн с метро, 1 815 852 800 грн с остального транспорта, итого после вычета 1,8 млрд дотаций останется примерно + 1,5 млрд.
На Киевпастрансе работает около 10 000 человек (https://kpt.kiev.ua/information/about-kyivpastrans/).
Итого за эти деньги можно поднять или ЗП на брутто 12500 грн (это вряд ли), либо поднять ЗП на меньшую сумму и закупить новые автобусы, троллейбусы, трамваи и вагоны.
Т.е. в принципе, обосновать такое повышение можно. Но только если ЗП действительно существенно поднимут и закупят технику
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 21287
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1074 раз.
Подякували: 4718 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 13:14

  headshaker написав:А давайте посмотрим на цифры.
В Киеве порядка трех миллионов, в день по две поездки, 365 дней в году.
Имеем: 1,800,000,000 дотаций / 2,000,000 / 2 / 365 = 0.82 грн
Какого же черта на 3 - 4 гривны поднимать?
(Ответ: такого же, какого пол-Киева без горячей воды сидит)

У вас цифры не правильные, вот тут Гройсмен иначе считает :mrgreen: https://news.finance.ua/ru/news/-/43027 ... -milliarda
tigr-uu
 
Повідомлень: 471
З нами з: 05.02.11
Подякував: 113 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Омелян розповів, скільки Україна втратила через...
R2 » П'ят 13 лип, 2018 10:44
5 312
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 лип, 2018 18:33
cccp30000
Глава ДТЕК розповів, скільки потрібно інвестицій для...
R2 » П'ят 13 лип, 2018 16:29
1 43
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 лип, 2018 16:29
sena_2008atp
Кличко назвав остаточну дату подорожчання проїзду в Києві 1, 2, 3
R2 » Чет 05 лип, 2018 12:07
27 1833
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 лип, 2018 21:42
nittochca

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (58012)
16.07.2018 14:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.