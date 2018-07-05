Про це в ефірі телеканалу "Київ" заявив мер столиці Віталій Кличко.
Дивися повний текст Кличко розповів, на що витратять доходи від підвищення тарифів.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 09:13
Кличко розповів, на що витратять доходи від підвищення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко розповів, на що витратять доходи від підвищення тарифів.
Додано: Пон 16 лип, 2018 09:22
Так а с метро что, когда на Троещину запустят? Когда и где новые станции откроют, еще одну 4 ветку?
Можно за него и 20 грн платить, но что бы покрытие было всего города, а не отдельно взятых районов.
Додано: Пон 16 лип, 2018 09:39
Пешком уже вижу ходят )))) И что выиграли непонятно кто так делает ? Так бы зарплаты в 2 раза повышали страна парадоКАС , ну будут бабушки больше ездить молодежь вижу пешкаря пошла ... Кличко победа !
Додано: Пон 16 лип, 2018 10:18
Re: Кличко розповів, на що витратять доходи від підвищення..
Пересаживайтесь на велосипеды , население здоровее будет , в общественном транспорте посвободнее ,а у транспортников зарплаты "больше" ,может тогда поймут что к чему.
Додано: Пон 16 лип, 2018 10:29
Re: что к чему?
Додано: Пон 16 лип, 2018 12:19
А давайте посмотрим на цифры.
В Киеве порядка трех миллионов, в день по две поездки, 365 дней в году.
Имеем: 1,800,000,000 дотаций / 2,000,000 / 2 / 365 = 0.82 грн
Какого же черта на 3 - 4 гривны поднимать?
(Ответ: такого же, какого пол-Киева без горячей воды сидит)
Додано: Пон 16 лип, 2018 12:57
Ну 1.8 млрд это только дотации. Там же озвучено, что хотят поднять ЗП сотрудникам Киевпастранса. Ну и думаю что оценка ежедневного пассажиропотока трамваев/автобусов/троллейбусов в 2млн сильно завышена.
Смотрим за полный 2017 год:
Троллейбусы - 167 762 000 проездов
Трамваи - 118 439 200 проездов
Метро - 498 465 900 проездов
Автобусы отдельно выделить не выйдет, тут они с маршрутками.
Возьмем без автобусов. 784 667 100 проездов за год, если дотации поделить только на них, то это 2,29 грн/проезд. Ну пусть киевпастрансовские автобусы перевезли примерно столько же, сколько троллейбусы - тогда дотируется 1,89 грн с каждого проезда.
С учетом поднятия метро на 3 грн, остального транспорта на 4 грн, дополнительная выручка при сохранении пассажиропотока и процента льготников будет примерно 1 495 397 700 грн с метро, 1 815 852 800 грн с остального транспорта, итого после вычета 1,8 млрд дотаций останется примерно + 1,5 млрд.
На Киевпастрансе работает около 10 000 человек (
Итого за эти деньги можно поднять или ЗП на брутто 12500 грн (это вряд ли), либо поднять ЗП на меньшую сумму и закупить новые автобусы, троллейбусы, трамваи и вагоны.
Т.е. в принципе, обосновать такое повышение можно. Но только если ЗП действительно существенно поднимут и закупят технику
Додано: Пон 16 лип, 2018 13:14
У вас цифры не правильные, вот тут Гройсмен иначе считает https://news.finance.ua/ru/news/-/43027 ... -milliarda
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