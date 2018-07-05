Кличко розповів, на що витратять доходи від підвищення...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 лип, 2018 16:46
Rainbow написав:
Так а с метро что, когда на Троещину запустят? Когда и где новые станции откроют, еще одну 4 ветку?
Можно за него и 20 грн платить, но что бы покрытие было всего города, а не отдельно взятых районов.
метро на Троещину в ближайшие 10 лет вряд ли появиться, так как на сегодняшний день не начато даже рабочее проектирование этой линии. есть несколько старых вариантов прокладки 4-й линии, так что точный набор станций станет известен только после начала рабочего проектирования...
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Додано: Пон 16 лип, 2018 19:21
vovodabravis написав:
Пересаживайтесь на велосипеды , население здоровее будет , в общественном транспорте посвободнее ,а у транспортников зарплаты "больше" ,может тогда поймут что к чему.
Чото анекдот вспомнился:
Встречаются два сокурсника. Один из НИИ, другой новый русский.
— Как жизнь?
— Тяжело, старик. Каждый день переговоры, контракты, партнеры. Вечером партнерши, рестораны, водка. Перелетов много, не высыпаюсь совсем. Полнею. Врачи курить запрещают… А ты как?
— Ничего, только вот не ем уже третий день…
— Ты это брось, старик, так нельзя, нужно себя заставлять, заставлять.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 19:22
headshaker написав:
А давайте посмотрим на цифры.
В Киеве порядка трех миллионов, в день по две поездки, 365 дней в году.
Имеем: 1,800,000,000 дотаций / 2,000,000 / 2 / 365 = 0.82 грн
Какого же черта на 3 - 4 гривны поднимать?
(Ответ: такого же, какого пол-Киева без горячей воды сидит)
А вот сейчас было реально сложно. С водой мы разобрались. Там вся фишка в том что ее сначала надо подогреть! А тут в чем засада?
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