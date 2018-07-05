Goldman Sachs планує оголосити про призначення Девіда Соломона на пост головного виконавчого директора вже цього тижня
Дивися повний текст Девід Соломон може стати главою Goldman Sachs - джерело.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 09:44
Девід Соломон може стати главою Goldman Sachs - джерело
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Дивися повний текст Девід Соломон може стати главою Goldman Sachs - джерело.
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