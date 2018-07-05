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Девід Соломон може стати
главою Goldman Sachs - джерело

Девід Соломон може стати главою Goldman Sachs - джерело
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 09:44

Девід Соломон може стати главою Goldman Sachs - джерело

Пропонуємо до обговорення:
Goldman Sachs планує оголосити про призначення Девіда Соломона на пост головного виконавчого директора вже цього тижня

Дивися повний текст Девід Соломон може стати главою Goldman Sachs - джерело.
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