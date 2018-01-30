НБУ банально намагається заощадити більше коштів, і, з огляду на обставини, логіка в цьому є.
Дивися повний текст Олег Кузнецов: дрібниця, а приємно. Що змінить відмова від дрібних монет в Україні?.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 лип, 2018 09:49
Олег Кузнецов: дрібниця, а приємно. Що змінить відмова...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Олег Кузнецов: дрібниця, а приємно. Що змінить відмова від дрібних монет в Україні?.
Додано: Пон 16 лип, 2018 09:49
Все конечно правильно, но с монетами 1 и 2 гривны НБУ точно бес экономии попутал. Ладно материал исполнения, но размеры!
Зараз переглядають цей форум: sal, vitali_kalinin і 29 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|