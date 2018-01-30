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Олег Кузнецов: дрібниця, а
приємно. Що змінить відмова...

Олег Кузнецов: дрібниця, а приємно. Що змінить відмова...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 09:49

Олег Кузнецов: дрібниця, а приємно. Що змінить відмова...

Пропонуємо до обговорення:
НБУ банально намагається заощадити більше коштів, і, з огляду на обставини, логіка в цьому є.

Дивися повний текст Олег Кузнецов: дрібниця, а приємно. Що змінить відмова від дрібних монет в Україні?.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 09:49

Все конечно правильно, но с монетами 1 и 2 гривны НБУ точно бес экономии попутал. Ладно материал исполнения, но размеры!
oleg_360
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 11:38

Невдалий переклад з російської слова "мелочь". Тут краще "дріб'язок", аніж застосоване "дрібниця".
v_klymus
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