Після того як Рада проголосувала за закон "Про валюту", питання про загальне декларування знову постало на порядку денному
Дивися повний текст Декларації для всіх: коли можуть ввести в Україні і навіщо.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 10:08
Декларації для всіх: коли можуть ввести в Україні і навіщо
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Декларації для всіх: коли можуть ввести в Україні і навіщо.
Додано: Пон 16 лип, 2018 10:08
А пока, до 2020 года, будем считать, что коррупционеров в стране нет))
Додано: Пон 16 лип, 2018 10:14
Та по уже полученным декларациям можно столько дел открывать, что 37-й год покажется детским утренником. И где оно? Фемида прозревает только в тех случаях когда надо прищучить какого-нибудь конкурента дякулы или обеспечить правильное голосование.
Додано: Пон 16 лип, 2018 10:54
Просто станет больше тех жуликов, которые "выиграли в лотерею", так как это было с политиками. Возможно даже отдельную лотерею организуют с небросниким названием "корупционер".
Додано: Пон 16 лип, 2018 10:57
Разберитесь хотя бы с гос служащими... Нечего нам намыливать глаза и морочить голову населению.
Додано: Пон 16 лип, 2018 10:59
В европейской стране это бы корупционерам не помогло от слова не разу, только бы еще и организаторов лотереи посадили.
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