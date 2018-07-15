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Декларації для всіх: коли
можуть ввести в Україні і навіщо

Декларації для всіх: коли можуть ввести в Україні і навіщо
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 10:08

Декларації для всіх: коли можуть ввести в Україні і навіщо

Пропонуємо до обговорення:
Після того як Рада проголосувала за закон "Про валюту", питання про загальне декларування знову постало на порядку денному

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 10:08

А пока, до 2020 года, будем считать, что коррупционеров в стране нет))
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 10:14

  Moimir написав:А пока, до 2020 года, будем считать, что коррупционеров в стране нет))

Та по уже полученным декларациям можно столько дел открывать, что 37-й год покажется детским утренником. И где оно? Фемида прозревает только в тех случаях когда надо прищучить какого-нибудь конкурента дякулы или обеспечить правильное голосование.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 10:54

Просто станет больше тех жуликов, которые "выиграли в лотерею", так как это было с политиками. Возможно даже отдельную лотерею организуют с небросниким названием "корупционер".
olegpm16
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 10:57

Разберитесь хотя бы с гос служащими... Нечего нам намыливать глаза и морочить голову населению.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 10:59

  olegpm16 написав:Просто станет больше тех жуликов, которые "выиграли в лотерею", так как это было с политиками. Возможно даже отдельную лотерею организуют с небросниким названием "корупционер".

В европейской стране это бы корупционерам не помогло от слова не разу, только бы еще и организаторов лотереи посадили.
vitali_kalinin
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