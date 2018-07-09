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Стало відомо, як довго
ремонтуватимуть Шулявський міст

Стало відомо, як довго ремонтуватимуть Шулявський міст
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 10:22

Стало відомо, як довго ремонтуватимуть Шулявський міст

Пропонуємо до обговорення:
Мер Києва Віталій Кличко розповів, що капітальний ремонт Шулявського шляхопроводу буде тривати не більше одного року.

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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 10:22

Володя, этот мост показал кто ты такой. Так упорото отстаивать совковый проект недоклевера в центре города, выгодный подрядчикам в лице твоих друзей, вместо необходимой Киеву полноценной там компактной треухровневой развязки - твой конец, как политика.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 13:22

  locustsucol написав:Володя, этот мост показал кто ты такой. Так упорото отстаивать совковый проект недоклевера в центре города, выгодный подрядчикам в лице твоих друзей, вместо необходимой Киеву полноценной там компактной треухровневой развязки - твой конец, как политика.

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antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:07

Re: Стало відомо, як довго ремонтуватимуть Шулявський міст

лучше бы Вова что-то на въездах в город, на окружной хоть пару мостов придумал, а то понастроят всякие села коцюбинские размером с полтаву, а потом эти полтавы утром на работу, вечером с работы
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:17

Re: лучше бы

  sequence написав:а то понастроят всякие села коцюбинские размером с полтаву, а потом эти полтавы утром на работу, вечером

Придумать можно и гиперлуп. что вам-то от их мечт?
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:22

  sal написав:Придумать можно и гиперлуп. что вам-то от их мечт?
От их мечт как раз ничего - покупаешь тут спецом квартиры поближе к работе и все равно три километра прешься по часу. И на велик не пересядешь - негде ехать. Пешком, что ли топать?
sequence
 
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