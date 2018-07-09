Мер Києва Віталій Кличко розповів, що капітальний ремонт Шулявського шляхопроводу буде тривати не більше одного року.
Дивися повний текст Стало відомо, як довго ремонтуватимуть Шулявський міст.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 10:22
Стало відомо, як довго ремонтуватимуть Шулявський міст
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, як довго ремонтуватимуть Шулявський міст.
Додано: Пон 16 лип, 2018 10:22
Володя, этот мост показал кто ты такой. Так упорото отстаивать совковый проект недоклевера в центре города, выгодный подрядчикам в лице твоих друзей, вместо необходимой Киеву полноценной там компактной треухровневой развязки - твой конец, как политика.
Додано: Пон 16 лип, 2018 13:22
Ого, предвыборные страсти как забурлили то!
Бот-ферма получила распоряжение мочить Виталика?)))
Все интереснее и интереснее
Додано: Пон 16 лип, 2018 14:07
Re: Стало відомо, як довго ремонтуватимуть Шулявський міст
лучше бы Вова что-то на въездах в город, на окружной хоть пару мостов придумал, а то понастроят всякие села коцюбинские размером с полтаву, а потом эти полтавы утром на работу, вечером с работы
Додано: Пон 16 лип, 2018 14:17
Re: лучше бы
Додано: Пон 16 лип, 2018 14:22
Додано: Вів 17 лип, 2018 02:29
А тот факт, что фирма, выигравшая конкурс на 600+ миллионов (откуда у витали цифра более 1 миллиарда? Или +40% изначально заложили из бюджета додатково допилить? ), подала поддельные документы, зарегистрирована по "левому" адресу в общежитии - а меру это не интересно, это вас ничуть не смущает?
Предвыборные страсти - да конечно. Это все 146% - рука москвы и фейк, да?
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