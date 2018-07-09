|
|
|
Стало відомо, як довго ремонтуватимуть Шулявський міст
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 лип, 2018 10:22
Пропонуємо до обговорення:
Мер Києва Віталій Кличко розповів, що капітальний ремонт Шулявського шляхопроводу буде тривати не більше одного року.
Дивися повний текст Стало відомо, як довго ремонтуватимуть Шулявський міст
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 83249
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 16 лип, 2018 10:22
Володя, этот мост показал кто ты такой. Так упорото отстаивать совковый проект недоклевера в центре города, выгодный подрядчикам в лице твоих друзей, вместо необходимой Киеву полноценной там компактной треухровневой развязки - твой конец, как политика.
-
locustsucol
-
-
- Повідомлень: 709
- З нами з: 27.08.15
- Подякував: 327 раз.
- Подякували: 231 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 16 лип, 2018 13:22
locustsucol написав:
Володя, этот мост показал кто ты такой. Так упорото отстаивать совковый проект недоклевера в центре города, выгодный подрядчикам в лице твоих друзей, вместо необходимой Киеву полноценной там компактной треухровневой развязки - твой конец, как политика.
Ого, предвыборные страсти как забурлили то!
Бот-ферма получила распоряжение мочить Виталика?)))
Все интереснее и интереснее
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 7039
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 686 раз.
- Подякували: 1672 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Пон 16 лип, 2018 14:07
лучше бы Вова что-то на въездах в город, на окружной хоть пару мостов придумал, а то понастроят всякие села коцюбинские размером с полтаву, а потом эти полтавы утром на работу, вечером с работы
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 1165
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 331 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 16 лип, 2018 14:17
sequence написав:
а то понастроят всякие села коцюбинские размером с полтаву, а потом эти полтавы утром на работу, вечером
Придумать можно и гиперлуп. что вам-то от их мечт?
-
sal
-
-
- Повідомлень: 2781
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 392 раз.
- Подякували: 225 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 лип, 2018 14:22
sal написав:
Придумать можно и гиперлуп. что вам-то от их мечт?
От их мечт как раз ничего - покупаешь тут спецом квартиры поближе к работе и все равно три километра прешься по часу. И на велик не пересядешь - негде ехать. Пешком, что ли топать?
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 1165
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 331 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 17 лип, 2018 02:29
antey1969 написав: locustsucol написав:
Володя, этот мост показал кто ты такой. Так упорото отстаивать совковый проект недоклевера в центре города, выгодный подрядчикам в лице твоих друзей, вместо необходимой Киеву полноценной там компактной треухровневой развязки - твой конец, как политика.
Ого, предвыборные страсти как забурлили то!
Бот-ферма получила распоряжение мочить Виталика?)))
Все интереснее и интереснее
А тот факт, что фирма, выигравшая конкурс на 600+ миллионов (откуда у витали цифра более 1 миллиарда? Или +40% изначально заложили из бюджета додатково допилить?
), подала поддельные
документы, зарегистрирована по "левому" адресу в общежитии - а меру это не интересно, это вас ничуть не смущает?
Предвыборные страсти - да конечно. Это все 146% - рука москвы и фейк, да?
-
EKO
-
-
- Повідомлень: 5453
- З нами з: 10.04.09
- Подякував: 2712 раз.
- Подякували: 1489 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Вів 17 лип, 2018 05:09
Чтобы говорить о сроках строительства и о сроках окончания работ, их нужно хотя бы начать...
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
-
Shram
-
-
- Повідомлень: 2244
- З нами з: 26.03.16
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 17 лип, 2018 16:53
EKO написав: antey1969 написав: locustsucol написав:
Володя, этот мост показал кто ты такой. Так упорото отстаивать совковый проект недоклевера в центре города, выгодный подрядчикам в лице твоих друзей, вместо необходимой Киеву полноценной там компактной треухровневой развязки - твой конец, как политика.
Ого, предвыборные страсти как забурлили то!
Бот-ферма получила распоряжение мочить Виталика?)))
Все интереснее и интереснее
А тот факт, что фирма, выигравшая конкурс на 600+ миллионов (откуда у витали цифра более 1 миллиарда? Или +40% изначально заложили из бюджета додатково допилить?
), подала поддельные
документы, зарегистрирована по "левому" адресу в общежитии - а меру это не интересно, это вас ничуть не смущает?
Предвыборные страсти - да конечно. Это все 146% - рука москвы и фейк, да?
Ни в коем случае не оправдываю Педалоида. Просто отметил, что соевые вдруг ни с того ни с сего стали мочить репутацию боксера, а ведь он их верный союзник... был?)))
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 7039
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 686 раз.
- Подякували: 1672 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Вів 17 лип, 2018 18:00
antey1969 написав: locustsucol написав:
Володя, этот мост показал кто ты такой. Так упорото отстаивать совковый проект недоклевера в центре города, выгодный подрядчикам в лице твоих друзей, вместо необходимой Киеву полноценной там компактной треухровневой развязки - твой конец, как политика.
Ого, предвыборные страсти как забурлили то!
Бот-ферма получила распоряжение мочить Виталика?)))
Все интереснее и интереснее
он такой же бот как и вы
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 3201
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 1658 раз.
- Подякували: 953 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 52 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|